Die pikante Monte-Carlo-Auslosung

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach den Aufgaben bei den 1000-Turnieren in Indian Wells und Miami steht für Jannik Sinner das nächste Saisonhighlight vor der Tür. In Monte Carlo findet das dritte Masters des Jahres statt, bei dem der Sextner in der ersten Runde auf einen interessanten Gegner trifft.