Die Rechenaufgabe des Antholzer Biathlon-Chefs

Das Wetter spielte wieder mit, die Skijäger boten wahre Glanzleistungen und am Ende gab es sogar noch Dorothea Wierers Heimsieg zu bejubeln. Und dennoch: In Antholz war nichts so, wie man es aus früheren Jahren kennt. Die leeren Zuschauerränge boten eine trostlose Kulisse. Gleichzeitig fordern sie enormes wirtschaftliches Kalkül der Organisatoren, immerhin fehlen durch die Geisterkulisse rund 400.00 Euro an Einnahmen.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz