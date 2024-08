Die Rittner Buam halten ihren Meistermacher

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Ethan Szypula bleibt ein Rittner Bua! Der kanadische Top-Angreifer hat bei den Rittnern für eine weitere Saison unterschrieben. Er wird auch in der Saison 2024/25 wieder wichtige Tore erzielen, wie etwa am 27. Jänner, als er das Italienmeisterschafts-Finale gegen Cortina in der Overtime entschied.