Der herausragende Athlet der zu Ende gegangenen Alpinen Skiweltmeisterschaften ist zweifellos Marco Odermatt. Vor allem seine Leistung in der Abfahrt von Courchevel war eine für die Geschichtsbücher. Ein Blick auf die Medaillenbilanz zeigt, dass das Pendel in der Konkurrenz der beiden großen Skinationen Österreich und Schweiz derzeit in Richtung der Eidgenossenschaft ausschlägt.