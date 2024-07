Die Sensation bleibt aus: Gambaro im Mixed ohne Chance

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Barbara Gambaro aus Schlanders (32) eröffnete am Samstagmorgen aus Südtiroler Sicht die Olympischen Spiele in Paris. Die Sportschießerin stand im Mixed-Wettbewerb mit Danilo Sollazzo im Einsatz, konnte in den Kampf um die Medaillen jedoch nicht eingreifen.