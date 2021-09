Dieser Andreas Seppi ist einfach unglaublich! Der Kalterer ist dank eines sensationellen Auftritts gegen Hubert Hurkacz (ATP 13.) in die dritte Runde der US Open eingezogen. 2:6, 6:4, 6:4 , 7:6 (8:6) hieß es am Ende – und die Tennis-Welt staunt einmal mehr über den nicht alt werden wollenden Südtiroler Routinier.Die Einzelheiten lesen Sie auf