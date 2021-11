Die Ski-Fans kehren an die Saslong zurück

Nach einem Jahr zwangsbedingter Abwesenheit dürfen Ski-Fans Weltcuprennen wieder hautnah miterleben. Für welche Emotionen die Zuschauer sorgen können, wurde vor kurzem beim Weltcup-Opening in Sölden deutlich, wo sie wesentlich zur gewohnten Stadion-Atmosphäre beitrugen. Umso größer ist die Vorfreude der Südtiroler Ski-Fans nun auf die 54. Saslong Classic, die am Freitag, 17. Dezember mit dem Super-G und am Samstag, 18. Dezember mit der klassischen Abfahrt über die Bühne gehen wird.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz