81 Tore in der Champions League – eine magische Zahl. Bei seinem 100. Einsatz in der Königsklasse gesellte sich Robert Lewandowski in einen illustren Kreis von Torjägern. Nur wenige konnten einen derartigen Meilenstein erreichen, erst recht nicht in diesem Tempo. Wer war aber in seinen ersten 100 Auftritten am effizientesten?







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz