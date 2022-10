Diese Südtiroler dürfen zum Weltcup-Auftakt

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Wochenende beginnt der Skiweltcup 2022/23. Während die Frauen bereits am Samstag in Sölden im Einsatz sind, starten die Männer am Sonntag (10.00/13.00 Uhr) in die neue Saison. Unter den Nominierten ist auch ein überraschender Name.