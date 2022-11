Diese Comeback-Frau überstrahlt alles

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach den Technik-Rennen in Levi und Killington durften am Dienstag auch die Speed-Damen in den Weltcup-Winter eingreifen. Dem ersten Abfahrtstraining in Lake Louise (Kanada) drückte ganz klar eine Rückkehrerin aus Österreich ihren Stempel auf.