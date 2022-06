Diese neuen Namen kursieren beim FC Südtirol

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Spieler des FC Südtirol befinden sich nach dem Meistertitel in der Serie C noch im Urlaub. Hinter den Kulissen spielt sich aber so einiges ab. Vor allem Sportdirektor Paolo Bravo hat alle Hände voll zu tun. Er bastelt am Kader für die erste Serie-B-Saison der Klubgeschichte.