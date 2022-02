Diese Olympia-Tränen gehen um die Welt

Was die strengen Corona-Regeln bei den Olympischen Spielen in Peking auslösen können, zeigt der Fall der belgischen Skeletonfahrerin Kim Meylemans. Die 25-Jährige war nach ihrer Ankunft am Sonntag positiv getestet worden. Nach einem negativen war ein dritter Test wieder positiv, woraufhin sie in ein Quarantäne-Hotel kam. Nachdem sie am Mittwoch diese Unterbringung verlassen durfte, war sie zunächst an einen anderen Quarantäne-Ort gebracht worden. In diesem meldete sie sich mit einem emotionalen Video an die Öffentlichkeit, das offensichtlich Wirkung hatte: Denn inzwischen sei Meylemans im olympischen Dorf, teilte die belgische Mannschaft mit.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz