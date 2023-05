Diese Teams warten auf den HCB in der Königsklasse

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Seit Saisonende ist es rund ums Vereinshaus des HCB Südtirol Alperia still geworden. Hinter den Kulissen wird jedoch schon akribisch an der neuen Saison gearbeitet. Diese hält für die Foxes eine Doppelbelastung bereit, spielen die Füchse doch auch in der Champions Hockey League.