Lange wurde gemunkelt und spekuliert, seit wenigen Stunden ist es fix und offiziell: Der BOclassic Südtirol findet auch am 31. Dezember 2020 statt. Das Südtiroler Laufspektakel am Silvestertag wird aber eine Sonderausgabe sein, bei der ausnahmsweise so gut wie gar nichts beim Alten bleibt.Die Einzelheiten lesen Sie auf