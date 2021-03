Jannik Sinner musste letzte Woche seine Teilnahme am ATP-Turnier in Rotterdam wegen einer Rückenverletzung absagen, Andreas Seppi ist am Sonntag in der Qualifikation gescheitert. Dennoch war ein Südtiroler bei einem der wichtigsten Hallenturniere der Saison hautnah dabei: Physiotherapeut Gregor Comploi. Mit welchem Weltklassespieler er seit kurzem zusammenarbeitet und warum lesen sie hier.







