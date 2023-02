Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Lara Gut-Behrami und Corinne Suter zählen zu den schillerndsten Sternchen im Ski-Weltcup. Hört man sich bei der WM in Frankreich in deren Umfeld um, so fällt immer wieder der Name Roland Platzer. Doch wer ist dieser Mann, der das Rampenlicht so scheut und doch immensen Verdienst daran hat, dass die Schweizerinnen die letzten Jahre alles gewonnen haben, was es zu gewinnen gibt?