Do or die: Füchse vor dem absoluten Showdown

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Macht der HCB Südtirol Alperia in der ICE Hockey League (ICEHL) den Halbfinal-Aufstieg auf den letzten Drücker klar oder sorgen die Black Wings Linz für die Mega-Sensation? Eine Antwort auf diese Frage gibt es am Dienstagabend, wenn sich die zwei Teams in der Eiswelle (19.30 Uhr) im entscheidenden 7. Spiel der Serie gegenüberstehen.