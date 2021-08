Das Finale bei der 15. Auflage des DolomitenCup steht: Der EHC Biel-Bienne folgt bei seiner ersten Teilnahme in Neumarkt den Augsburger Panther ins Endspiel um die prestigeträchtige Vorbereitungs-Trophäe. Der Schweizer Topklub zwang am Samstagabend die Eisbären Berlin in einem hart umkämpften Spiel mit 2:0 in die Knie. Das Endspiel steigt am Sonntag um 20 Uhr.Die Einzelheiten lesen Sie auf