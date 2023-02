Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der Kombi am Dienstag ist er ausgeschieden, doch das kann Dominik Paris verschmerzen. Seine Weltmeisterschaft in Frankreich beginnt erst mit dem Super-G so richtig. Dann aber heißt es: Jetzt zählt’s! Zwei Tage vor der Medaillenentscheidung im Speed-Bewerb stand ein gut gelaunter Dominik Paris im SportNews-Interview Rede und Antwort. Dabei rutschte dem Ultner der ein oder andere lockere Spruch über die Lippen.