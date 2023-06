Doppelt bitter: FCS-Leistungsträger hat es schwer erwischt

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol hat sich am Freitag mit der Niederlage in Bari in den Sommerurlaub verabschiedet. Für einen der Protagonisten in Weiß und Rot ist an Ferien zunächst aber nicht zu denken, für ihn geht es ins Krankenhaus. Denn der der Auftritt in Apulien hatte für ihn schmerzhafte Folgen.