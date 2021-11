Am Sonntag ist Dorothea Wierer zum Trainingslager nach Schweden aufgebrochen. Dort feilen die „Azzurri“ an der finalen Feinabstimmung vor dem Weltcupauftakt. Vor ihrer Abreise nahm sich die 31-jährige Rasnerin Zeit für ein ausführliches Gespräch, in dem sie sich mit ihrer unverblümten Art bei bestimmten Themen kein Blatt vor den Mund nahm.







