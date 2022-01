Bayern-Verfolger Borussia Dortmund hat in einer irren Schlussphase den Fehlstart in die Bundesliga-Rückrunde abgewendet. Insbesondere dank der späten Tore von Jude Bellingham und Mahmoud Dahoud kam der BVB am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt nach Rückstand noch zu einem 3:2. Freiburg verpasste indes im Kampf um die CL-Plätze nachzulegen.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz