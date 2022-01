Draisaitl verliert mit den Oilers nach Verlängerung

Der deutsche NHL-Profi Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers am Freitag (Ortszeit) eine 5:6 (2:3, 1:0, 2:2)-Niederlage nach Verlängerung bei den New Jersey Devils einstecken müssen. Für die Oilers setzte es die zweite Niederlage in Serie seit der Rückkehr auf das Eis, nachdem die NHL über die Weihnachtsfeiertage den Spielbetrieb auf Grund vieler Corona-Fälle ruhen ließ.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz