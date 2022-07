Eckdaten der neuen AlpsHL-Saison definiert

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Alps Hockey League eröffnet am 10. September die neue Saison. An der dann startenden siebenten Spielzeit der länderübergreifenden Liga nehmen 15 Mannschaften teil. Die Hockey Unterland Cavaliers nehmen erstmals an der Meisterschaft teil. Der Modus aus der vergangenen Spielzeit wurde beibehalten, die Länge der Playoff-Serien wurde erhöht.