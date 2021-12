Am Donnerstag gastierte der Snowboard-Weltcup in Carezza. Am Fuße des Latermas wurder der Parallel-Riesenslalom ausgefochten. Während sich bei den Damen Daniela Ulbing die Krone aufsetzen konnte, durfte sich Edwin Coratti über einen starken Podestplatz beim Heimrennen freuen.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz