Für einen Großteil der Südtiroler Amateursportler wird es in den nächsten Wochen keine Wettkämpfe mehr geben. Nicht so für die Oberliga-Kicker. Am Sonntag steht nämlich in der höchsten regionalen Spielklasse der 9. Spieltag auf dem Programm – allerdings werden gar einige Spiele nicht stattfinden.Die Einzelheiten lesen Sie auf