Für den HCB Südtirol Alperia geht es Schlag auf Schlag: Bereits am Dienstag steht das nächste Duell in der ICE Hockey League auf dem Programm, wenn um 19.45 Uhr der KAC in der Eiswelle zu Gast sein wird. Die Bozner müssen auf einige bewährte Kräfte verzichten, dafür steht ein alter Bekannter erstmals im Kader.Die Einzelheiten lesen Sie auf