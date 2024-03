Ein Baby als Glücksbringer: Klein Theo soll Pustertal beflügeln

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit einer krachenden Niederlage ist der HC Pustertal ins Halbfinale gegen Klagenfurt gestartet. Am Freitagabend (ab 19.30 Uhr) treten die Wölfe in dieser Serie erstmals zu Hause an. Vor wenigen Stunden haben die Schwarzgelben einen neuen Glücksbringer dazugewonnen.