Manuel Osborne-Paradis hat seine Karriere als Skirennsportler mit sofortiger Wirkung beendet. Er stand in den vergangenen 16 Jahren insgesamt 11 Mal am Podium, gewann eine WM-Bronzene und war darüber hinaus im Fahrerlager äußerst beliebt. Auch in Gröden ist er unvergessen.Die Einzelheiten lesen Sie auf