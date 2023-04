Ein großer Coup: Der HC Davos kommt zum Dolomitencup

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die 17. Auflage des Dolomitencups kann kommen: Als vierten und letzten Teilnehmer des famosen Vorbereitungsturniers in Neumarkt konnten die Veranstalter einen dicken Fisch an Land ziehen. Der HC Davos wird vom 18. bis 20. August erstmals in der Geschichte in der Würtharena auflaufen.