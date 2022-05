Ein großer Name kehrt in die Erstklassigkeit zurück

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das lange Warten in Feldkirch hat ein Ende! Der traditionsreiche Verein aus der zweitgrößten Stadt im Vorarlberg bietet seinen Fans ab der kommenden Saison wieder Eishockey aus einer 1. Liga. Am Mittwoch gab die VEU Feldkirch bekannt, dass man künftig in der ICE Hockey League spielen wird.