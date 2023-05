Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Beim Landeswintersportverband Südtirol haben die Planungen für die Saison 2023/24 längst begonnen. So wurden in den vergangenen Wochen etwa die neuen Landeskader zusammengestellt. In der Disziplin Ski Alpin blieben nach dem abgelaufenen Sportjahr nur wenige Steine auf den anderen, was drei neue Trainer und ein fast komplett neues Frauenteam eindrucksvoll untermauern.