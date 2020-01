18 Punkte aus 19 Spielen: Virtus Bozen hat eine harte Hinrunde mit Höhen und Tiefen hinter sich. Abgeschlossen haben die Talferstädter mit 7 Punkten aus den letzten 3 Spielen und stehen auf dem 17. Tabellenplatz. Wenn die Sebastiani-Truppe am Sonntag um 14.30 Uhr in der Internorm-Arena in Bozen daran anschließt, dann kann die Mission Klassenerhalt erfolgreich abgeschlossen werden.Die Einzelheiten lesen Sie auf