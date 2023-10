Ein internationales „Testspiel“ für den HCB

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Mittwoch tritt der HCB Südtirol Alperia in der Champions Hockey League an. Angesichts der Chancenlosigkeit auf einen Aufstieg und die Probleme in der Liga ist die Partie aber kaum mehr als ein Testspiel. Für Glen Hanlon kann sie trotzdem wichtige Erkenntnisse liefern.