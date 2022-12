Ein Jahr nach der Ausweisung: Djokovic zurück in Australien

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Drei Wochen vor dem Start der Australian Open ist Tennisprofi Novak Djokovic in Australien eingereist. Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger, der vor einem Jahr nach einem aufsehenerregenden Rechtsstreit nicht in Melbourne antreten durfte, soll am Dienstag in Adelaide gelandet sein.