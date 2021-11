Eine lebende Legende nimmt am Sonntag Abschied von der MotoGP. „Dottore“ Valentino Rossi geht beim Saisonabschluss in Valencia zum letzten Mal an den Start, nach 25 Jahren im Grand-Prix-Zirkus und 9 Weltmeistertiteln, davon 7 in der Motorrad-Königsklasse.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz