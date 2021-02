In Martell gingen am Samstag bei besten Bedingungen die Sprintrennen im Rahmen der Marmotta Trophy, der 4. Etappe des Skibergsteiger-Weltcups, über die Bühne. Die Siege gingen an den Schweizer Arno Lietha und die Schwedin Tove Alexandersson.Die Einzelheiten lesen Sie auf