Ein Ski-Ass zwischen den Welten: „Daheim sterben Familie und Freunde“

Der sportliche Erfolg steht für Ivan Kovbasnyuk bei der Ski-WM in Courchevel und Méribel nicht an erster Stelle. Vielmehr denkt der ukrainische Allrounder an seine vom Krieg erschütterte Heimat – und an einen womöglich baldigen Einsatz an der Front.