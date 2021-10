Bei einem Besuch in Südtirol hat unser Kolumnist Sigi Heinrich verwundert feststellen müssen, dass auch eine zweimalige Impfung nicht automatisch zu einem Besuch in einem der schönen Lokale hierzulande berechtigt. Es wurde ihm der Zutritt verwehrt und all die schönen Diskussionen mit den Freunden über Sport und vieles mehr blieben ihm versagt.







Die Einzelheiten lesen Sie auf