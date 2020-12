Nichts wurde es mit dem erhofften Sieg in Verona. Beim 2:2-Ausrutscher bei Virtus Vecomp wackelte die sonst so sattelfeste FCS-Abwehr, allen voran Routinier Alessandro Malomo. Dagegen meldeten sich Marco Beccaro und Leandro Greco zurück. Alle Spieler-Noten hier in der Einzelkritik.







Die Einzelheiten lesen Sie auf