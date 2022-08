Ein Traum-Einstand für Dynamo Pardubice

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Besser hätte die erste Teilnahme am Dolomitencup in Neumarkt nicht laufen können: Dynamo Pardubice hat sich seine Premiere am Freitagabend in der mit knapp 1000 Zuschauern ausverkauften Würtharena mit dem Finalticket versüßt.