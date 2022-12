Ein Umweltaktivist will die Saslong rocken

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Er ist leidenschaftlicher Tiefschneefahrer und Ski-Akrobat, er ist Mitglied der „Fridays for Future“-Bewegung und hat bereits einen Großstreik mitorganisiert. Die Rede ist von Julian Schütter, einem österreichischen Ski-Profi der in diesen Tagen in Gröden auf sich aufmerksam machen möchte.