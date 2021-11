Eindrucksvolles Spektakel: The Ultimate Run von Markus Eder

Über 90 Filmtage in Zermatt und dem Skigebiet Klausberg, dazu unzählige Stunden vor dem PC-Bildschirm. Herausgekommen ist ein Meisterwerk, das den Ahrntaler Freeskier Markus Eder von seiner besten Seite zeigt. The Ultimate Run ist nicht nur ein sehenswertes Skivideo, sondern beweist auch eindrucksvoll, dass der Südtiroler längst in der Riege der weltbesten Freeskier mitmischt.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz