Der Knoten ist geplatzt: Dorothea Wierer hat am Mittwoch in Ruhpolding als Dritte zum ersten Mal in dieser Saison das Podest erklommen. Nach dem Rennen war sie sichtlich erleichtert, sprach jedoch gleichzeitig auch über ihre Probleme zu Saisonbeginn.







