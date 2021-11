Weltmeister Lewis Hamilton hat die Formel-1-Premiere in Katar gewonnen. In seinem Mercedes setzte sich der Brite am Sonntag souverän vor dem WM-Führenden Max Verstappen im Red Bull durch und sorgte für noch mehr Spannung im Kampf um den Titel. Hier gibt es die internationalen Pressestimmen.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz