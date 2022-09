Eine Südtirolerin im Biathlon-Weltverband

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Großer Erfolg für den Italienischen Wintersportverband FISI beim 15. ordentlichen IBU-Kongress, der am Samstag in Salzburg abgehalten wurde. Nach vielen Jahren hat Italien nun wieder zwei Vertreter im Biathlon-Weltverband - im Vorstand und in der Technischen Kommission.