Eine Weitspringerin erlöst Deutschlands Leichtathletik

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am letzten Tag der Leichtathletik-WM in Eugene (USA) gibt es das erste Gold für Deutschland – Malaika Mihambo sei Dank. Die Weitspringerin ist in ihrer Disziplin weiter das Maß der Dinge. Im Stabhochsprung und über die 100 Meter Hürden gibt es Weltrekorde.