Einfach traumhaft! Das FCS-Märchen geht weiter

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Mittwoch um 16.57 Uhr stand es offiziell fest: Der FC Südtirol wird auch nächstes Jahr in der Serie B spielen! Die Weiß-Roten fixierten am Tag der Arbeit nach einem Heimsieg gegen Ternana ihr Saisonziel, den Klassenerhalt. Nun dürfen sich die Schützlinge von Federico Valente zurücklehnen – und sogar vom Play-off träumen.