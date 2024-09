Einige Testspiele diese Woche auf dem Programm

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Auch in dieser Woche testen Südtirols ICE- und Alps-Vereine fleißig im Hinblick auf die neue Saison. Am morgigen Dienstag geht in der Brunecker Intercable Arena ein ganz besonderes Dreierturnier über die Bühne. Hier gibt es einen Überblick.