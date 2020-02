Der FC Bayern München hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga mit einem deutlichen Auswärtssieg gefestigt. Das 6:0 der Münchner am Samstag bei der TSG Hoffenheim rückte wegen massiver Beleidigungen der Fans gegen TSG-Mehrheitseigner Dietmar Hopp aber in den Hintergrund.Die Einzelheiten lesen Sie auf